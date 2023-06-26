В центре Краснодара ограничат движение автомобилей 30 июня

В центре Краснодара 30 июня ограничат движение автотранспорта для проведения музыкального фестиваля «Песни России». Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодара Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

С позднего вечера 29 июня автотранспорт уберут с улиц Красной (от улицы Постовой до улицы Комсомольской) и Советской (от улицы Комсомольской до улицы Рашпилевской).

Утром 30 июня до окончания мероприятий улицу Красную перекроют от пересечения с улицей Постовой до улицы Советской, улицу Советскую — от улицы Красноармейской до Красной. С 14:00 проезд будет запрещен по участкам на улице Красной (от улицы Советской до улицы Комсомольской) и на улице Советской (от улицы Красной до улицы Рашпилевской).

Стоянки автотранспорта для гостей мероприятия будут организованы на улице имени Пушкина (от улицы Рашпилевской до улицы Красной). Парковка будет работать с 06:00 до завершения фестиваля.

Анастасия Донскова

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