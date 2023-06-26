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Ульяновского депутата осудят за хищение бюджетных средств

Муниципального депутата из Николаевского района Ульяновской области осудят за хищение бюджетных средств. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону.

Депутат, являющийся главой крестьянско-фермерского хозяйства, обвиняется в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По данным следствия, в 2020-2022 годы он предоставлял в министерство агропромышленного комплекса региона подложные документы о производстве и сбыте молока в сельскохозяйственный потребительский снабженческо-сбытовой кооператив. Хищение бюджетных средств составило более 1,2 млн руб.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Андрей Сазонов

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