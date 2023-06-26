Ветеран горячих точек из Нижневартовска погиб на СВО

В ходе специальной военной операции (СВО) погиб уроженец Нижневартовска (Ханты-Мансийский автономный округ) Алексей Хоменко. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. На СВО он выполнял боевые задачи в должности командира отделения боевых машин и бронетранспортеров.

Алексей Хоменко родился в Нижневартовске. После школы окончил профессиональное техническое училище по специальности электромонтера по обслуживанию электрооборудования. В 1994 году был призван на срочную службу в армию, а впоследствии принимал участие в боях в горячих точках.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале СВО на Украине 24 февраля 2022 года. Тогда он заявил, что целью операции является «демилитаризация» и «денацификация» соседнего государства.

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