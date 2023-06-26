Школа в районе Красных Партизан в Краснодаре готова на 39%

Общеобразовательное учреждение на 1650 мест введут в эксплуатацию в Краснодаре во втором квартале 2024 года. Его готовность составляет 39%. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Отмечается, что здание будущей школы будет состоять из трех этажей и 66 учебных классов, где каждый рассчитан на 25 человек. Кроме того, в учебном заведении разместят актовый зал на 800 мест, медицинский пункт, административные кабинеты, помещения для внеурочной деятельности, библиотеку, обеденный зал на 775 посадочных мест, буфет на 100 мест, спортивные и тренажерный залы, а также лифт.

На данный момент подрядчик занимается каменной кладкой на первом этаже школы. В одном из пяти блоков на третьем этаже началась кирпичная кладка стен. На территории стройплощадки специалисты засыпают грунт в пазухи котлована.

Данное учебное заведение возводят в рамках государственной программы Краснодарского края «Развитие общественной инфраструктуры».

Валерия Каманина

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