Лариса Буранова переизбрана на пост руководителя отделения РВИО в Удмуртии

Депутат Госдумы РФ Лариса Буранова переизбрана на пост руководителя отделения Российского военно-исторического общества в Удмуртии на новый трехлетний срок. Соответствующее решение было принято на конференции отделения, прошедшей 23 июня в Сарапуле. По ее словам, за последние два года численность членов регионального отделения РВИО в Удмуртии увеличилось с 47 до 220 человек, создано 10 местных отделений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Лариса Буранова, vk.com Фото: Лариса Буранова, vk.com

За этот период представители РВИО реализовали ряд проектов, в том числе по направлению сохранения исторической памяти, наведения порядка с воинскими захоронениями, организации мероприятий, фотовыставок. Кроме того, по предложению активистов из Кезского района в Госдуме разработали законопроект, который позволяет на законных основаниях ремонтировать памятники.

Лариса Буранова в своем выступлении на конференции отметила, что для РВИО одной из задач является работа с молодым поколением по формированию знаний об истории России. По ее мнению, это особенно важно после начала специальной военной операции на Украине.