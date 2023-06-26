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Лариса Буранова переизбрана на пост руководителя отделения РВИО в Удмуртии

Депутат Госдумы РФ Лариса Буранова переизбрана на пост руководителя отделения Российского военно-исторического общества в Удмуртии на новый трехлетний срок. Соответствующее решение было принято на конференции отделения, прошедшей 23 июня в Сарапуле. По ее словам, за последние два года численность членов регионального отделения РВИО в Удмуртии увеличилось с 47 до 220 человек, создано 10 местных отделений.

Фото: Лариса Буранова, vk.com

Фото: Лариса Буранова, vk.com

За этот период представители РВИО реализовали ряд проектов, в том числе по направлению сохранения исторической памяти, наведения порядка с воинскими захоронениями, организации мероприятий, фотовыставок. Кроме того, по предложению активистов из Кезского района в Госдуме разработали законопроект, который позволяет на законных основаниях ремонтировать памятники.

Лариса Буранова в своем выступлении на конференции отметила, что для РВИО одной из задач является работа с молодым поколением по формированию знаний об истории России. По ее мнению, это особенно важно после начала специальной военной операции на Украине.

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