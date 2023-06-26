В Башкирии осудили женщину за убийство избившего ее сожителя

Нефтекамский городской суд признал виновной 54-летнюю Ирину Цепилову в убийстве сожителя, совершенном при превышении пределов необходимой обороны (ч.1 ст.108 УК РФ) и назначил ей наказание в виде ограничения свободы сроком на один год и шесть месяцев.

Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов Башкирии, убийство произошло в декабре прошлого года, когда подсудимая, избитая сожителем, защищая себя, выхватила из его руки кухонный нож, который он приставил к ее шее, и нанесла им удары по телу потерпевшего. Мужчина скончался через несколько дней в больнице.

Изначально Ирине Цепиловой было предъявлено обвинение в совершении убийства (ч. 1 ст. 105 УК РФ), но в суде ее действия были переквалифицированы.

Венера Хисамова

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