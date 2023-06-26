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«Ростовские тепловые сети» потратят 930 млн рублей на реконструкцию насосной станции «Темерник»

ООО «Ростовские тепловые сети» (ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго») до конца текущего года инвестирует 930 млн руб. в обновление перекачивающей насосной станции «Темерник». Пропускная способность объекта после ремонта увеличится до 560 Гкал/час, сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Согласно проекту реконструкции, планируется организация охлаждения подшипников насосов в замкнутом контуре с использованием теплообменников, установленных на раме насоса. Также теперь на станции дождевая и талая вода будут собираться в отдельную емкость. Бытовые стоки будут направляться в отдельную канализацию с последующим вывозом специальным транспортом и утилизацией.

«Проект предусматривает не только полную замену основного оборудования и реконструкцию здания, но и комплекс природоохранных мероприятий, исключающих попадание стоков с территории станции в реку Темерник»,— цитирует пресс-служба правительства заместителя губернатора Игоря Сорокина.

Анастасия Назарова

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