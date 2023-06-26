В центре Краснодара сгорел жилой дом

В Краснодаре на улице Октябрьской произошел пожар в одноэтажном частном доме. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МСЧС России по Краснодарскому краю.

Сообщение о возгорании поступило диспетчеру в 12:53. Прибывшие на место пожарные установили, что огонь распространился на территории одноэтажного жилого дома на площади 80 кв. м. Полностью устранить горение удалось к 13:40.

Сообщается, что пострадавших и эвакуированных в результате происшествия нет. К ликвидации пожара привлекли 17 человек и четыре единицы техники.

Анастасия Донскова

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram