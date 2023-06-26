Стоимость школьного обеда в Уфе увеличат на 72 копейки

Стоимость бесплатного горячего питания с 1 января 2023 года повысилась для учащихся начальных классов, следует из постановления администрации Уфы. Так, стоимость завтрака составит 64,44 руб., обеда — 72,54 руб. Изменения внесены в соответствующее постановление об установлении стоимости питания детей в школах от 3 февраля 2022 года.

Доплата из бюджета Уфы на бесплатное одноразовое горячее питание до полной его стоимости ученикам первого-четвертого классов к субвенции, выделяемой из бюджета республики, на одного обучающегося в день, составит 64 коп. на завтрак и 72 коп. на обед.

В случаях полного или частичного перевода обучающихся с первого по четвертые классы на карантин или дистанционный формат обучения, введения дополнительных каникул для профилактики заболевания детей коронавирусной инфекцией и другими инфекционными и вирусными заболеваниями необходимо сэкономленные средства на повышение качества питания или предоставления дополнительного горячего питания, указано в документе.

Как сообщал «Ъ-Уфа», в марте соответствующим постановлением стоимость бесплатного питания для учеников с первого по четвертый класс выросла по сравнению с 2022 годом с 59,76 руб. до 63,8 руб. за завтрак и с 67,12 руб. до 71,8 руб. за обед.

Майя Иванова

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