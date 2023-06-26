В Воронежской области бывшего ветврача признали виновным в получении пяти взяток

Аннинский райсуд признал бывшего ветеринарного врача местной районной станции по борьбе с болезнями животных Евгения Калуцкого виновным в пяти эпизодах получения взяток (ч. 3 ст. 290 УК РФ). Как рассказали в областной прокуратуре, мужчине назначен штраф в размере 1,2 млн руб. с лишением права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением государственного ветеринарного контроля, на четыре года.

В суде установлено, что с февраля 2017 года по декабрь 2021 года Калуцкий получил от руководителей коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей взятки на общую сумму почти 350 тыс. руб. Деньги предназначались за оформление ветеринарно-сопроводительных документов на продукцию животного происхождения без фактического осмотра транспортных средств и отбора проб для лабораторных исследований.

Подсудимый признал вину в полном объеме. С ним было заключено досудебное соглашение, в результате исполнения которого выявлен ряд коррупционных преступлений. Уголовное дело возбудило региональное управление Следственного комитета России на основании материалов местных МВД и ФСБ.

Сергей Толмачев