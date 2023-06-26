Мошенники грозят бизнесменам проверками под видом главы Динского района

Власти станицы Динской сообщают, что жителям поселения, в частности руководителям предприятий, проступают звонки от неустановленных лиц, представляющихся главой района Евгением Пергуном. По данным динской администрации, злоумышленники угрожают компаниям проверками.

Господин Пергун заявил, что не имеет отношения к контакту, с которого поступают звонки.

«Не поддавайтесь на уловки телефонных мошенников»,— обратился Евгений Пергун к жителям района.

В администрации поселения отметили, что звонившие используют фотографию главы района в профиле. Звонки начали поступать жителям на прошлой неделе.

По данным отдела МВД России по Динскому району, аналогичный звонок поступил 58-летней местной жительнице, которой сообщили об утечке данных из МФЦ. Женщину убедили перечислить все свои сбережения на «безопасный счет». В общей сложности потерпевшая перевела злоумышленникам около 3 млн руб. собственных и кредитных средств. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Анастасия Донскова

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