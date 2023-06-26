В Татарстане начались съемки юбилейной части кинофильма «Елки»

В Татарстане стартовали съемки юбилейной, десятой части кинофильма «Елки». Об этом сообщает компания «НМГ Кинопрокат».

Шоураннером данного фильма вновь будет Евгений Кулик, который отвечал за перезапуск франшизы. Съемки будут проводиться в Альметьевске до середины июля, а в прокат кино выйдет 7 декабря. Выпуском фильма занимаются студия Bazelevs и продюсерская компания Kulik Production при участии «НМГ Кинопрокат».

На сегодняшний день известно, что в фильме снимутся экс-капитан команды КВН «Союз», ведущий музыкально-юмористического телешоу «Студия Союз» Айдар Гараев и звезда фильма «Холоп» и сериала «Последний министр» Ольга Дибцева.

"Ъ-Казань"