Полиция выявила 15 нелегальных мигрантов в тепличном хозяйстве Динского района

Полицейские выявили 15 нелегальных мигрантов, которые незаконно выращивали помидоры на частных сельскохозяйственных угодьях в Динском районе и жили в бараках. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю Фото: пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю

При проверке полиция выяснила, что мигранты работали в теплицах без оформления разрешительных документов. В отношении каждого из них составили протоколы об административных правонарушениях.

«Кроме того, наказание грозит и работодателю, привлекшему иностранных граждан к нелегальной работе»,— сообщили в ведомстве. Там также добавили, что урожай томатов был накачен нитратами и пестицидами.

Татьяна Ручкина

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