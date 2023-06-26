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В Перми на месте кофейни «Кофе Сити» у Театра-Театра открылась столовая

В центре Перми на месте кофейни «Кофе Сити» на ул. Ленина, 78, открылась столовая русской кухни New. Как сообщает ИА «Текст», столовая New начала работу этой весной. Сеть New насчитывает в Перми четыре филиала, один из них находится на ул. Куйбышева, два на ул. Ленина и еще один — на ул. Героев Хасана. Старейшая сеть кофеен «Кофе Сити» закрыла заведение на ул. Ленина, 78, в 2021 году, помещение было выставлено на продажу.

Сеть кофеен «Кофе Сити» работала в Перми с 2006 года, сетью управляло ООО «Город кофе» Алексея Старожука. Несколько лет назад администрация Ленинского района Перми и общественный активист Денис Галицкий судились с владельцами кофейни на ул. Ленина, 78, из-за самопроизвольно построенного летнего заведения. Тогда суд обязал владельца «Кофе Сити» на ул. Ленина, 78, демонтировать пристрой.

В качестве готового бизнеса сеть кофеен была выставлена на продажу в 2018 году за 70 млн руб. Летом 2021 года помещение кофейни на ул. Ленина, 78, продали бизнесмену Игорю Мелехину.

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