Подготовка причалов для водных пассажирских перевозок в Ростовской области завершится в 2023 году

Власти Ростовской области планируют завершить работы по подготовке причальной инфраструктуры для запуска водных пассажирских перевозок в 2023 году, сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

Согласно информации властей, сегодня уже приведены в нормативное состояние причалы в станице Романовской, городе Константиновске, станице Кочетковской, и городе Семикаракорске. Для начала их работы необходимо получить технические паспорта.

В планах властей также восстановление причала в Усть-Донецком. В работоспособном состоянии причал в ст. Старочеркасской. Также возможна установка плавучих причалов в станицах Багаевской и Кочетковской, хуторе Пухляковском.

«АО СПК «Дон», на балансе которого будет находится водный транспорт на подводных крыльях, проводит работу по заключению договоров субаренды на причальную инфраструктуру г. Ростова-на-Дону и г. Азова»,— сообщает пресс-служба правительства региона.

Объем инвестиций в работы по восстановлению объектов власти Ростовской области не уточнили.

Как сообщалось ранее, в регионе в создана судоходная компания АО СПК «Дон», которая восстановит водное пассажирское сообщение с Краснодарским краем и Крымом. Для этих целей область закупит два пассажирских судна «Валдай 45Р», а в 2025 году — два судна «Метеор 120М».

Анастасия Назарова