Содержание формальдегида в воздухе Челябинска превысило норматив в 2,6 раза в мае

В мае среднемесячная концентрация формальдегида в воздухе Челябинска превысила допустимый норматив в 2,6 раза. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.

Содержание других загрязняющих веществ в среднем за месяц не вышло за пределы нормативных значений, однако зафиксированы разовые превышения предельно допустимых концентраций (ПДК) диоксида серы, фторида водорода, сероводорода, оксида углерода, диоксида и оксида азота. Превышение составило от 1,02 ПДК по диоксиду азота до 4,1 по сероводороду.

Наблюдения за загрязнением воздуха Гидрометцентр Челябинской области проводит на девяти стационарных постах в Челябинске, шести постах в Магнитогорске и двух в Златоусте по 25 веществам. В Магнитогорске в мае также зафиксировано превышение среднемесячной концентрации формальдегида – в 1,4 раза. В Златоусте в 1,5 раза выше норма было содержание взвешенных веществ.

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