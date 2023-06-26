До +27°С днем и дожди ожидаются на этой неделе в Удмуртии

В Удмуртии на этой неделе сохранятся дожди, а температурный фон продолжит повышаться. Как сообщает пресс-служба гидрометцентра региона, пик потепления придется на середину недели.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Так, в ночь на 27 июня столбик термометра опустится до +5..+10°С, а днем окажется на уровне +20..+25°С. В ночные часы 28 июня потеплеет до +6..+11°С, 29 июня — +9..+14°С. Днем окажется +22..+27°С. В пятницу, 30 июня, столбик термометра ночью замрет на отметке +11..+16°С, днем — +19..+24°С.

В выходные дни ожидается дождливая погода с грозами.