В Краснодаре к 16 годам строгого режима приговорили производителя наркотиков

Краснодарский краевой суд назначил Ивану Субботину 16 лет исправительной колонии строгого режима за производство наркотиков. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

В октябре 2022 года мужчина вместе с другими лицами, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, организовал в Новороссийске производство наркотиков. Он арендовал два гаража для хранения оборудования, химических веществ и реагентов, а в качестве лаборатории использовал строение в селе Глебовское, принадлежащее его матери.

За каждый килограмм произведенного наркотика мужчине обещали оплату в 300 тыс. руб. 6 октября 2022 года он по инструкциям своих сообщников сделал в лаборатории вещество, в составе которого было не менее 650,83 гр мефедрона. Оно хранилось в лаборатории, пока его не изъяли правоохранители.

Ивана Субботина суд признал виновным по п. «а» ч. 2 ст. 228.4, ч. 5 ст. 228.1, ч. 1 ст. 228.3, ч. 3 ст. 30 ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. По совокупности преступлений ему назначили 16 лет лишения свободы. Приговор в законную силу не вступил.

Татьяна Ручкина

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