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Коммерсантъ FM
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«Аэроэкспресс» отменил поезда во Внуково 1 и 2 июля из-за ремонта на железной дороге

Поезда «Аэроэкспресс» не будут ездить в аэропорт Внуково 1 и 2 июля. Причиной названо проведение плановых работ на железнодорожной сети, говорится в пресс-релизе перевозчика.

«Чтобы добраться в аэропорт Внуково во время отмен поездов "Аэроэкспресс", можно воспользоваться Сокольнической или Калининско-Солнцевской линией метро с пересадкой на наземный общественный транспорт»,— добавили в компании.

«Аэроэкспресс» курсирует между Москвой и аэропортами Внуково, Домодедово и Шереметьево. В 2019 году перевозчик запустил автобусный маршрут от станции метро «Ховрино» до Шереметьево, в 2022-м — от станции «Домодедовская» до Домодедово.

Лаура Кеффер

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