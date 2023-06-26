В Астрахани незаконно сносят объект культурного наследия

Неустановленные на данный момент лица начали сносить объект культурного наследия (ОКН) в Кировском районе Астрахани. Об этом сообщил в соцсетях руководитель региональной службы госохраны ОКН Владимир Григоршев.

Речь идет о построенной в первой половине XIX века «Усадьбе чиновницы М. П. Рожновой» на ул. Набережная 1 мая. Господин Григоршев уточнил, что дом купили месяцем ранее. Собственника уведомили о невозможности сноса или проведения реставрации без согласования в соответствующем ведомстве.

Обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники ГУ МВД по Астраханской области. Нарушителю грозит штраф от 100 тыс. до 20 млн руб.

Дарья Васенина