Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Оренбуржье девять человек пострадали от телефонного мошенника из Самарской области

Житель Самарской области не смог оспорить назначенное ему наказание за мошенничество (ч. 3 – 4 ст. 159 УК РФ) в отношении девяти граждан Оренбуржья. Решение приняла апелляционная инстанция регионального суда. Приговор вступил в законную силу. Информацию разместила прокуратура Оренбургской области.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следствие установило, что 42-летний житель Самарской области по заранее распределенным ролям звонил с сообщниками жертвам из соседнего региона.

В частности, в марте 2021 года предполагаемый соучастник преступника позвонил потерпевшей, представился ее сыном и сообщил о возникших у него проблемах с силовиками. После этого он передал телефон осужденному, и тот от лица сотрудника правоохранительных органов предложил женщине для решения проблемы и освобождения ее сына от ответственности передать ему 300 тыс. рублей. После того, как женщина передала преступнику свой адрес, к ней приехал таксист, который забрал деньги.

По такому же принципу преступники завладели деньгами еще восьми человек. Общая сумма ущерба не называется.

В апреле текущего года суд приговорил жителя Самарской области к шести годам колонии строгого режима и ограничил ему свободу на один год. Попытка осужденного оспорить приговор как слишком строгий провалилась.

Ранее подростка из Соль-Илецка обвинили в телефонном мошенничестве. По версии следствия, сумма нанесенного ущерба составила полмиллиона руб.

Георгий Портнов

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...