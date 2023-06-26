В Оренбуржье девять человек пострадали от телефонного мошенника из Самарской области

Житель Самарской области не смог оспорить назначенное ему наказание за мошенничество (ч. 3 – 4 ст. 159 УК РФ) в отношении девяти граждан Оренбуржья. Решение приняла апелляционная инстанция регионального суда. Приговор вступил в законную силу. Информацию разместила прокуратура Оренбургской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следствие установило, что 42-летний житель Самарской области по заранее распределенным ролям звонил с сообщниками жертвам из соседнего региона.

В частности, в марте 2021 года предполагаемый соучастник преступника позвонил потерпевшей, представился ее сыном и сообщил о возникших у него проблемах с силовиками. После этого он передал телефон осужденному, и тот от лица сотрудника правоохранительных органов предложил женщине для решения проблемы и освобождения ее сына от ответственности передать ему 300 тыс. рублей. После того, как женщина передала преступнику свой адрес, к ней приехал таксист, который забрал деньги.

По такому же принципу преступники завладели деньгами еще восьми человек. Общая сумма ущерба не называется.

В апреле текущего года суд приговорил жителя Самарской области к шести годам колонии строгого режима и ограничил ему свободу на один год. Попытка осужденного оспорить приговор как слишком строгий провалилась.

Ранее подростка из Соль-Илецка обвинили в телефонном мошенничестве. По версии следствия, сумма нанесенного ущерба составила полмиллиона руб.

Георгий Портнов