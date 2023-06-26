«Уральские авиалинии» увеличили зарплаты сотрудникам на 12%

Авиакомпания «Уральские авиалинии» с 1 июня увеличила зарплаты 3,6 тыс. сотрудникам на 12%, сообщили в Telegram-канале авиаперевозчика. Сумма оплаты труда увеличилась у работников наземных служб, технического и летного персонала, бортпроводников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По данным авиаперевозчика, крайнее повышение зарплат отдельным категориям сотрудников было в период пандемии. Сейчас оплата труда повышается в связи с 30-летием авиакомпании, а также «в момент, когда авиаотрасль находится в зоне сильной турбулентности, руководство "Уральских авиалиний" считает необходимым поддержать своих сотрудников»,— сказано в сообщении.

Напомним, по итогам 2021 года «Уральские авиалинии» вошли в число самых прибыльных российских перевозчиков с чистой прибылью в размере 5,4 млрд руб. В 2022 году авиакомпания вошла в топ-10 по Екатеринбургу в номинации «Работодатель года» в премии Е1.

Полина Хабарова

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте