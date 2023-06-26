В Башкирии в полтора раза выросло число самозанятых

По состоянию на 1 июня в Башкирии работают более 148 тыс. самозанятых, что в 1,5 раза больше чем на аналогичный период 2022 года, сообщает пресс-служба правительства республики.

За пять месяцев текущего года в консолидированный бюджет Башкирии поступило 160,1 млн руб. налога на профессиональный доход, отметила министр финансов региона Лира Игтисамова. По ее словам, рост числа самозанятых обеспечен комфортным климатом для ведения бизнеса в республике и упрощенным механизмом уплаты налога.

Башкирия подключилась к реализации эксперимента по введению налога на профессиональный доход с 1 января 2020 года.

Майя Иванова

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