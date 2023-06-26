Мэрия Ярославля снизила цену продажи исторического особняка

Мэрия Ярославля повторно выставила на продажу объект культурного наследия «Усадьба Э.А. Межака: флигель». Об этом сообщается на официальном сайте мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Официальный сайт мэрии Ярославля Фото: Официальный сайт мэрии Ярославля

Двухэтажное здание 19 века постройки расположено на Московском проспекте, 12б, его площадь 418,2 кв. м. Объект культурного наследия продается не в первый раз. В 2022 году флигель пытались продать за 17,9 млн руб., но покупателей не нашлось.

Сейчас здание выставлено на продажу на 700 тыс. дешевле, за 17,2 млн руб. Вместе со объектом продается земельный участок площадью 659 кв.м., на котором расположен флигель. Указан вид разрешенного использования земли — «деловое управление».

Новый собственник будет обязан исполнять требования по сохранению, содержанию и использованию объекта культурного наследия, установленные федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ».

Алла Чижова