Отменены итоги конкурса по отбору подрядчика капремонта Центра содействия семейному воспитанию

Управление ФАС по Башкирии отменило итоги конкурса по отбору подрядчика капитального ремонта кровли, фасада и вентиляции в здании Центра содействия семейному воспитанию имени Шагита Худайбердина в Уфе на улице Блюхера, 7, сообщается на сайте госзакупок.

Начальная цена контракта составляла 57,5 млн руб., он должен быть оплачен за счет бюджета республики. Работы необходимо было провести до 31 августа.

УФАС признало частично обоснованной жалобу ООО «Вентсервис». Проверка установила, что участник закупки ООО «Сфера» представил недостоверные сведения о якобы заключенном договоре подряда от 2022 года на капитальный ремонт помещений торгово-офисного центра в Москве на Авангардной улице на сумму 57 млн руб. с ООО «Строительная компания — Столица». На запрос УФАС в компании ответили, что такой договор со «Сферой» не заключался. В действиях компании усматриваются признаки недобросовестной конкуренции, поэтому результаты закупки подлежат пересмотру, отмечается в решении УФАС.

Майя Иванова

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