Международный рейтинг оценил работу десяти вузов Черноземья

Опубликован международный рейтинг вузов Round University Ranking на 2023 год. В него вошли десять высших учебных заведений Черноземья, отмечены все шесть областей макрорегиона, сообщается в материалах рейтинга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Воронежский государственный технический университет (ВГТУ)

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Воронежский государственный технический университет (ВГТУ)

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Всего аналитики оценили эффективность более 1,2 тыс. «ведущих вузов мира» по 20 показателям, сгруппированным по четырем основным направлениям: преподавание, исследования, международная деятельность и финансовая устойчивость. Россию в рейтинге представляют 122 учебных заведения.

В рейтинге 2023 года первое место среди представителей Черноземья занял Курский государственный медуниверситет, он занимает 26 строчку в рейтинге среди вузов России и 785-ю — в мире;

На втором месте — Белгородский национальный исследовательский институт, он расположился на 28 и 822 строчках соответственно;

Третье место — Орловский государственный университет, он занимает 40 и 876 строчки;

Воронежский государственный университет занял четвертое место в макрорегионе, расположившись в рейтинге на 45 и 917 строчках;

Пятое место занимает Орловский государственный аграрный университет, он оказался на 73 и 1 050 строчках;

Шестое месть — Липецкий государственный технический университет, он занимает 86 и 1 096 строчки соответственно;

Седьмое — Воронежский государственный технический университет (опорный вуз), он расположился на 98 и 1 131 строчках;

Восьмое место у Тамбовского государственного технического университета, оказавшегося на 100 и 1 137 строчках рейтинга;

Девятое занял Белгородский государственный технический университет, он занимает в рейтинге 112 и 1 169 строчки;

Последнее в макрорегионе десятое место занял Курский государственный университет, которые расположился на 114 в РФ и 1 175 в мире строчках рейтинга соответственно.

Алина Морозова

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