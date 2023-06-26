Международный рейтинг оценил работу десяти вузов Черноземья

Опубликован международный рейтинг вузов Round University Ranking на 2023 год. В него вошли десять высших учебных заведений Черноземья, отмечены все шесть областей макрорегиона, сообщается в материалах рейтинга.
Воронежский государственный технический университет (ВГТУ)
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Всего аналитики оценили эффективность более 1,2 тыс. «ведущих вузов мира» по 20 показателям, сгруппированным по четырем основным направлениям: преподавание, исследования, международная деятельность и финансовая устойчивость. Россию в рейтинге представляют 122 учебных заведения.
- В рейтинге 2023 года первое место среди представителей Черноземья занял Курский государственный медуниверситет, он занимает 26 строчку в рейтинге среди вузов России и 785-ю — в мире;
- На втором месте — Белгородский национальный исследовательский институт, он расположился на 28 и 822 строчках соответственно;
- Третье место — Орловский государственный университет, он занимает 40 и 876 строчки;
- Воронежский государственный университет занял четвертое место в макрорегионе, расположившись в рейтинге на 45 и 917 строчках;
- Пятое место занимает Орловский государственный аграрный университет, он оказался на 73 и 1 050 строчках;
- Шестое месть — Липецкий государственный технический университет, он занимает 86 и 1 096 строчки соответственно;
- Седьмое — Воронежский государственный технический университет (опорный вуз), он расположился на 98 и 1 131 строчках;
- Восьмое место у Тамбовского государственного технического университета, оказавшегося на 100 и 1 137 строчках рейтинга;
- Девятое занял Белгородский государственный технический университет, он занимает в рейтинге 112 и 1 169 строчки;
- Последнее в макрорегионе десятое место занял Курский государственный университет, которые расположился на 114 в РФ и 1 175 в мире строчках рейтинга соответственно.