Промышленники и застройщики оспорили постановление правительства о катастрофическом затоплении

Арбитражный суд признал недействительным постановление правительства Пермского края «Об использовании материалов катастрофического затопления». Напомним, с такими требованиями обратились АО «Пермский завод “Машиностроитель”», а также девелопер «Железно Пермь». Заявители настаивали, что постановление незаконно ограничивает их в правах по застройке земельных участков, которые, согласно документу, попадают в «катастрофическую» зону в случае затопления. По их данным, постановление правительства противоречит более «свежему» нормативному акту федерального уровня, в котором установлены иные зоны подтопления. В итоге краевое постановление создает «Машиностроителю» препятствия в реализации проекта по производству компонентов для перспективного двигателя ПД-8. Представители «Железно Пермь» отмечали, что оспариваемый документ приводит к удорожанию застройки территории бывшего пермского мясокомбината.

Заявителей поддержала прокуратура Пермского края. Представители ответчика настаивали, что постановление является законным и принято в пределах полномочий органов исполнительной власти субъекта.