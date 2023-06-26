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«Неометрия» рассказала инвесторам о преимуществах курортной недвижимости Юга России

Федеральный девелопер «Неометрия» принял участие в мероприятии «Практикум для инвесторов». Двухдневный мастер-класс прошел в Сочи и собрал на одной площадке лучших экспертов в области жилой, торговой и офисной недвижимости России, ОАЭ, Турции, Таиланда и Бали

Практикум организован специально для тех, кто хочет инвестировать в квадратные метры, но не знает, с чего начать, а также для опытных специалистов, желающих расширить инвестиционный портфель качественными строительными проектами.

Ключевыми темами для обсуждения стали стремительно меняющийся рынок недвижимости и его основные тренды, увеличение внутреннего туризма, импортозамещение. Федерального девелопера «Неометрия» представлял руководитель по работе с партнерами Георгий Черняк. Спикер выступил с темой «Почему выгодно инвестировать в Сочи?».

«Одним из трендов отечественного рынка недвижимости в 2023 году стал растущий запрос покупателей на получение пассивного дохода от квартир и гостиничных номеров. Вложения в недвижимость Краснодарского края, в частности в курортные объекты черноморского побережья, – стабильный и надежный инструмент сохранения накоплений. Это обусловлено увеличением популярности внутреннего туризма, федеральным спросом на недвижимость в регионе – как для постоянного проживания, так и в инвестиционных целях, высокой экономической активностью края и благоприятными климатическими условиями», – отметил Георгий Черняк.

На третий день участники посетили объекты «Неометрии» в Сочи – ЖК «Флора» в микрорайоне Кудепста, ЖК «Фрукты» на федеральной территории Сириус и гостиничный комплекс премиум-класса «Нескучный сад» в Адлерском районе. На площадке ГК «Нескучный сад» для гостей была организована презентация проекта и фуршет.

«Детально проработанное наполнение и высокий уровень сервиса, который предлагает наша компания в гостиничном комплексе «Нескучный сад», соответствует запросам взыскательных клиентов. Это то место, где, по словам инвесторов, они сами хотели бы отдыхать. Многие их них после знакомства с проектом сразу же забронировали номера для покупки. Благодарим гостей за высокую оценку нашего комплекса», – сказал Георгий Черняк.

Расположение ГК «Нескучный сад» в живописном месте, близость к морю и развитая инфраструктура делают гостиничный комплекс привлекательным для тех, кто хочет приобрести курортную недвижимость высокого уровня или ищет способы выгодного инвестирования.

В текущем году гостиничный комплекс стал победителем престижной федеральной премии «Рекорды рынка недвижимости 2023» в номинации «Лучший объект для инвестиций». Лауреат был определен по итогам голосования 500 профессионалов рынка недвижимости. 

Федеральный девелопер «Неометрия» входит в список системообразующих предприятий Краснодарского края. Осуществляет комплексную деятельность от подбора земельных участков до эксплуатации готовых объектов. Компания работает на рынке Южного федерального округа с 2010 года, специализируется на комплексном развитии территорий и возведении объектов недвижимости от комфорт-класса до премиум-сегмента. В настоящий момент компания занимает одно из лидирующих мест по объему строящегося жилья в Сочи и Новороссийске и входит в рейтинг крупнейших застройщиков Южного федерального округа и России по версии ЕРЗ.РФ.

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https://neometria.ru/ Застройщик: ООО СЗ «Югстрой Регион», ООО СЗ «РАФСТРОЙ», ООО СЗ «Зелёная горка». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.

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