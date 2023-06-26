Челябинское УФАС проверяет на сговор регоператора капремонта и 12 компаний

Управление ФАС России по Челябинской области проводит внеплановые проверки закупок фонда «Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах». Действия регоператора и 12 компаний-участников торгов по капремонту изучаются по поручению прокуратуры Челябинской области, сообщает антимонопольное ведомство.

Сотрудники УФАС проверяют фонд и организации на предмет соблюдения ст. 11 и 16 закона «О защите конкуренции», которыми запрещаются ограничивающие конкуренцию соглашения хозяйствующих субъектов и органов госвласти, в том числе государственных фондов. Среди юрлиц, чьи действия изучает антимонопольное ведомство, девять компаний из Челябинска: ООО «Южуралэнергосталь», «Строительная компания „Авангард-плюс“, «Севиком», «Паритет», «Ритмстрой», СК «Лига», «Энергоэксплуатация», «ИСК», две из Златоуста – ООО «РСУ» и «Жилищный сервис», а также ООО «Водомер» из Магнитогорска.

Выездные проверочные мероприятия проводятся при участии правоохранительных органов.

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