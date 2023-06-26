Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Неустановленный мужчина погиб при пожаре в Ижевске на улице Жечева

В столице Удмуртии проводится проверка по факту гибели мужчины при пожаре в доме на улице Жечева. Как сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике, личность погибшего не установлена.

Фото: Пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии

Фото: Пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии

По данным проверки, пожар произошел в ночь на 26 июня. Предварительной причиной называют неосторожное обращение с огнем при курении.

В рамках проверки осмотрено место происшествия и опрашиваются очевидцы, а также проводятся судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы. Устанавливаются обстоятельства трагедии и личность мужчины.

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...