Приставы попали в бухгалтерию Пушкинской бани с помощью болгарки

Сотрудники главного управления федеральной службы судебных приставов (ГУ ФССП) по Пермскому краю описали имущество Пушкинской бани. Чтобы попасть в кабинет бухгалтерии, приставам пришлось распилить дверь болгаркой. Об этом сообщает портал 59.ru.

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Руководитель департамента имущественных отношений администрации Перми Александр Хаткевич рассказал 59.ru, что приставам пришлось пилить дверь из-за того, что арендатор бани не предоставил доступ в помещение.

Баня по ул. Пушкина, 64, долгое время находится в аренде. Почти 15 лет ее арендовал предприниматель Валерий Япаров, пока суд не признал его банкротом. В ноябре 2018 года двухэтажную парильню передали в аренду АНО «Спортивно-оздоровительный центр “Энергия”», также имеющей отношение к господину Япарову. С 2019 года в суде рассматривалось заявление о расторжении договора аренды бани с СОЦ «Энергия» и взыскании долгов по аренде. Администрация собиралась сдать помещения бани в концессию с условием реконструкции объекта. В рамках проекта планировалось возвести оздоровительный центр, сохранив банное направление.

В ноябре 2020 года городские власти по решению суда расторгли договор аренды парильни, но потом Арбитражный суд Уральского округа отправил дело на новое рассмотрение. После этого суды первой и апелляционной инстанций отказали администрации в расторжении договора аренды. Теперь мэрия планирует сохранить целевое назначение объекта — оказание банных услуг населению.