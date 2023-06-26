Суд объяснил, почему отказал Минпромторгу в отмене торгов по продаже имущества завода Дзержинского

Арбитражный суд Пермского края опубликовал мотивировочную часть решения по заявлению Минпромторга РФ, который добивался признания недействительными торгов по реализации имущества обанкротившегося завода имени Дзержинского. Напомним, имущество было продано ООО ПСК «Спецпроектстрой» за 725 млн руб. Как следует из судебного акта, министерство определило ответчиком по заявлению конкурсного управляющего ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского» Льва Шляпина. При этом уточненного заявления, несмотря на предложение суда, оно не представило. Заявитель не указал также, какими должны быть последствия признания торгов недействительными. Уже после вынесения судебного акта в арбитраж поступило ходатайство Минпромторга об отложении заседания в связи с проверкой законности выдачи лицензии «Спецпроектстрою».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Как говорится в решении суда, конкурсный управляющий не является самостоятельной стороной договора купли-продажи имущества завода. Он имеет статус лишь представителя лица, заключившего договор, соответственно является ненадлежащим ответчиком.

ЗиД находится в процедуре банкротства с 2005 года. Предприятие производит радиовзрыватели и другие комплектующие для боевых частей ракет, масляные сепараторы, которые используются на судах ВМФ, гражданскую продукцию. Реестровая кредиторская задолженность ФГУП составляет около 400 млн руб., большую часть которой (около 88%) контролирует ФНС.