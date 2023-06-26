В Саратове за 1,2 миллиарда обустроят участок набережной до Затона

В Саратове продлят набережную до поселкаЗатон. Власти объявили аукцион на подряд, извещение опубликовали на портале «Госзакупки».

Более чем за 1,229 млрд руб. предстоит провести работы по «берегоукреплению Волгоградского водохранилища на участке от первого причала до солярия «Затон». Заказчик — ГУП СО «Областная инженерная защита».

От подрядчика ждут обустройство основания набережной, прокладку тротуаров, установку системы наружного освещения и ограждений, создание ливневой канализации, газонов и песчаного откоса в солярии.

Работы нужно будет выполнить до 4 декабря 2025 года. Это будет первый этап работ.

Дарья Васенина