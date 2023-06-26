На Ставрополье объявлено штормовое предупреждение с 26 по 29 июня

В связи с неблагоприятными погодными условиями на территории Ставропольского края объявлено штормовое предупреждение с 26 по 29 июня, сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона.

По данным спасателей, с вечера понедельника и в течение трех ближайших дней в крае местами ожидается сильный дождь в сочетании с грозой, градом и шквалом 20-23 м/с. Возможны подтопления, нарушения в работе дренажно-коллекторных сетей, увеличение количества ДТП на дорогах, повреждение линий связи и ЛЭП.

ГУ МЧС призывает жителей региона проявить бдительности и соблюдать безопасность в период ухудшения погодных условий.

Анастасия Назарова