Задержаны восемь участников ОПГ, предлагавшие в Красноярске и Уфе «обучение» на финансовом рынке

В Красноярске пресечена деятельность ОПГ, занимавшейся мошенничеством. Ее участники предлагали гражданам трудоустройство с высоким заработком, а после «собеседования» соискателям предлагали пройти обучение торговле на финансовом рынке, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Мошенники убеждали граждан вносить собственные деньги на брокерские счета, а затем похищали их. Потерю денег потерпевшим объясняли нестабильностью валютного рынка. Всего мошенники похитили 40 млн руб.

Установлено, что преступная группа действовала в Красноярске с января 2021 по март 2022 года, однако, когда их личности были установлены сотрудниками правоохранительных органов, мошенники скрылись. Позднее они решили возобновить свою деятельность в Уфе. Там злоумышленники были задержаны.

Всего задержано восемь предполагаемых участников ОПГ. При обыске в арендованном ими офисе и в их квартирах были изъяты средства связи, электронные носители информации, компьютерная техника, 160 сим-карт, 950 тыс. руб., $17 тыс. и др. Следователями было возбуждено 48 уголовных дел о мошенничестве, сейчас они соединены в одно производство. Кроме того, фигуранты подозреваются в организации преступного сообщества и участии в нем.

Все задержанные доставлены в Красноярск и заключены под стражу.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Оксана Павлова