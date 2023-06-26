В Екатеринбурге главный специалист банка перевела лжеброкерам более 2,5 млн рублей

В Екатеринбурге мошенники похитили у главного специалиста банка более 2,5 млн руб., сообщает пресс-службе городского УМВД. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 159 УК РФ (мошенничество).

По данным полиции, месяц назад женщина познакомилась на сайте знакомств с молодым человеком, который представился «Антоном». Сотрудница банка рассказала, что увлекается инвестициями и трейдингом, на что мужчина ей ответил, что сам торгует на фондовом рынке вместе со своим другом «Павлом», которого он назвал «профессиональным трейдером».

Спустя две недели «Павел» связался с девушкой и предложил ей помощь в обучении трейдингу. Потерпевшая внесла $500 на учетную запись в приложении, связанном с торговлей криптовалютами, с последующим выводом денег на счет зарубежного брокера.

За неделю работы с «Павлом» она увидела результаты своих торгов и решила продолжать инвестировать в краптовалюту на этой платформе, поэтому решила внести еще 100 тыс. руб. Сотруднице банка предложили вложить деньги в акции известного IT-бренда стоимостью $15 тыс., для чего она взяла кредит. Чтобы обменять наличные средства на криптовалюту она по совету знакомых встретилась с неизвестным ей мужчине, передав ему более 1 млн руб. После этого она получила online-кредит на сумму 900 тыс. руб., которые снова обменяла на криптовалюту.

Впоследствии в ходе проведения торгов потерпевшая повысила свой доход до $70 тыс., после чего она захотела вывести полученные дивиденды для погашения кредитов. Женщина оформила заявку на вывод $32,5 тыс. «Представитель брокера» заявил, что ей нужно оплатить налог на прибыль в размере 13% от выводимой суммы. Для этого она оформила еще один кредит на сумму 366 тыс. руб.

Спустя некоторое время она обнаружила, что ее личный кабинет заблокирован, а переписки с «Антоном», «Павлом» и «представителем брокера» были удалены. По итогу она потеряла более 2,5 млн руб., из которых 2,3 млн руб. были взяты в кредит.

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