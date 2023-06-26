В Ленобласти увеличат финансирование НКО

В Ленобласти постепенно увеличат финансирование из областного бюджета конкурса на грант по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций. Об этом 26 июня сообщили в пресс-службе администрации региона.

Соответствующее поручение дал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. Сумма грантов от главы региона будет увеличиваться ежегодно, отметили в администрации. По словам господина Дрозденко, сумма финансирования вырастет как минимум на 3-4% в 2023 году и также в следующих.

«Мы поддерживаем интересные проекты, которым очень трудно в другой форме выйти на финансирование и, кончено, эта тема должна работать. Кстати, она становится определяющей по работе с общественными организациями и у правительства РФ и администрации президента»,— заключил губернатор.

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