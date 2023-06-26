Ярославский «Локомотив» не будет играть 7 сентября

Ярославский «Локомотив» не будет проводить игры 7 сентября 2023 года, в день памяти погибшей в 2011 году команды. В пресс-службе ХК «Локомотив» опубликовали календарь стартовых матчей сезона 2023-2024 годов.

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Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Матч ХК "Локомотив"

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Команда Игоря Никитина начнет сезон Континентальной хоккейной лиги 3 сентября. В этот день в Ярославль приедет нижегородское «Торпедо». На 6 сентября назначена домашняя игра ярославского клуба с челябинским «Трактором», 8 сентября на «Арене-2000» сыграет СКА.

Обращает на себя внимание отсутствие игры 7 сентября. После авиакатастрофы до 2021 года ярославская команда в памятную дату не играла. Но последние два сезона «Локомотив» проводил домашние матчи в день памяти погибших в авиакатастрофе. 7 сентября 2021 года ярославцы уступили дома минскому «Динамо» 3:4, а год спустя 7 сентября 2022 года обыграли нижнекамский «Нефтехимик» со счетом 4:3.

Андрей Иванов