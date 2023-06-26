«Новинка Microsoft является аксессуаром»

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассуждает, насколько востребованным может стать устройство у пользователей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Sony Фото: Sony

Компания Microsoft случайно намекнула на цену нового игрового гаджета Sony — PlayStation Project Q. Информация просочилась в документах, опубликованных на слушаниях Федеральной торговой комиссии США. Орган оценивает возможность монополии в сделке по поглощению редмонтовской командой игрового гиганта Activision Blizzard. Среди прочих доводов в свою пользу представители Microsoft указали на скорое появление некой «карманной версии PlayStation 5» стоимостью до $300. Напомню, Sony анонсировала свою новинку месяц назад. Вендор озвучил важные детали, но именно цену называть не стал.

Project Q не является самостоятельным гаджетом. С помощью потоковой передачи данных устройство, похожее на смартфон с интегрированным джойстиком DualSense, будет лишь отражать на своем дисплее игровой процесс, запущенный на консоли PlayStation 5. То есть новинка является аксессуаром. И его незапланированно озвученная цена, при стоимости самой приставки в $500, заставляет крепко задуматься.

Между тем Microsoft в тех же документах для Федеральной торговой комиссии США приводит цифры, которые признают компанию проигравшей в 20-летней конкуренции консолей. Поражение с третьим местом — впереди только Sony и Nintendo. Незадолго до самобичевания Microsoft объявила о выходе на рынок новой черной версии Xbox Series S c накопителем на 1 Тб. Также недавно стало известно о скором повышении цен на флагманскую консоль Series X в некоторых странах. Кроме того, к 75-летнему юбилею автомобильного бренда Porsche вендор подготовил эксклюзивную серию из 75 консолей и геймпадов. Шесть комплектов будет разыграно не раньше октября среди граждан Великобритании, Германии и США. Что будет с оставшимися эксклюзивами, не сообщается.

Пока Microsoft прибедняется в Федеральной торговой комиссии и готовится к поглощению почти за $70 млрд, Google приступила к тестированию собственного игрового сервиса Playables на платформе YouTube. По данным The Wall Street Journal, процесс можно запускать как в веб-версии видеохостинга, так и в его мобильном приложении. Пока в тестировании участвуют только сотрудники компании.