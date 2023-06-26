Губернатор Ямала Артюхов отправился в тундру для «информационного и цифрового детокса»

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов сообщил, что отправился в тундру на несколько дней для информационного детокса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Ямала Дмитрий Артюхов отправился в тундру

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Глава Ямала Дмитрий Артюхов отправился в тундру

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«Необходимо зарядиться энергией природы, прикоснуться к вековой мудрости наших коренных народов, пообщаться со старейшинами, чтобы решить, как еще можно улучшить жизнь северян. Более подходящего места для информационного и цифрового детокса, особенно после насыщенных рабочих выходных, не найти»,— говорится в Telegram-канале главы региона. Он также отметил, что «кочевники — самые мудрые люди».

Вместе с путешественником Богданом Булычевым губернатор планирует посетить кочевую семью Вэненго, которая сейчас стоит в предгорьях Полярного Урала.

Отметим, что в прошлом году глава Ямала также проводил несколько дней в тундре, где учился собирать и разбирать чум, управлял оленьей упряжкой и участвовал в Совете старейшин Ямальского района.

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