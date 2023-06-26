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Красноярский Роспотребнадзор подготовил рекомендации турагентствам для профилактики чумы

Управлением Роспотребнадзора Красноярского края для местных туристических агентств подготовлены рекомендации по информированию выезжающих за пределы России граждан. «В нашем регионе в полном объеме организована работа согласно комплексному плану санитарной охраны территории края, утвержденному губернатором», - сообщил в своем Telegram-канале глава управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю Дмитрий Горяев.

Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ

Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ

Ранее федеральный Роспотребнадзор рекомендовал регионам быть готовыми к проведению мероприятий по профилактике чумы. В частности, необходимо информировать население о профилактике чумы, а территориальным органам Роспотребнадзора поручено оценить готовность больниц к противоэпидемическим мероприятиям.

В Красноярском крае, по словам Дмитрия Горяева, последний случай подозрения на чуму был зарегистрирован в 1992 году. Тогда, предварительный диагноз был поставлен транзитному пассажиру из-за границы. В дальнейшем диагноз не подтвердился. В России не было случаев заражения человека чумой с 2017 года.

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Лолита Белова

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