Жители Ижевска больше доверяют рублевым сбережениям

В столице Удмуртии шесть из 10 местных жителей убеждены, что сегодня хранить сбережения необходимо в рублях. Американской валюте в свою очередь доверяют 35% жителей, европейской — 31%, сообщает пресс-служба SuperJob.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

При этом мнение об устойчивости рубля чаще всего выражают представители старшего поколения — 66%, а в надежности доллара и евро больше уверены жители моложе 34 лет — 42 и 32% соответственно.

Лучшей валютой для хранения сбережений 43% ижевчан называют рубль, доллар — 18%, евро —10%.