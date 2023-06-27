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Коммерсантъ FM
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Разговор о чужестранностях

60-я Венецианская художественная биеннале объявила повестку

60-я Венецианская биеннале современного искусства пройдет с 20 апреля по 24 ноября 2024 года в Джардини, Арсенале и на других площадках Венеции. Девизом основного проекта станет «Stranieri Ovunque» («Чужестранцы повсюду») — отсылка к названию одноименного туринского коллектива, который боролся с расизмом и ксенофобией в Италии в начале 2000-х. Об этом объявил куратор юбилейной биеннале, художественный руководитель Художественного музея в Сан-Паулу (MASP) Адриано Педроса. За оставшиеся до открытия десять месяцев Педроса должен будет собрать основную выставку биеннале, в которую входят также десятки национальных павильонов.

Адриано Педроса собирается на правах первого латиноамериканского куратора биеннале воспеть глобальный Юг

Адриано Педроса собирается на правах первого латиноамериканского куратора биеннале воспеть глобальный Юг

Фото: Stefano Mazzola / Getty Images

Адриано Педроса собирается на правах первого латиноамериканского куратора биеннале воспеть глобальный Юг

Фото: Stefano Mazzola / Getty Images

Адриано Педросе 58 лет, он родился в Рио-де-Жанейро, в 2014 году был назначен художественным директором MASP и, получив в свое распоряжение богатый классический музей, за несколько лет переориентировал его на постановку сложнейших проблем современной цивилизации. Он прославился циклом выставок «Historias», каждая из которых исследовала темы, связанные с разными культурами и идентичностью. В этот цикл вошли экспозиции «История и сексуальность» (2017), «История Афро-Атлантики» (2018), «История бразильцев» (2022). Критики считают, что такой показательный интерес Педросы к мультикультурности и пересмотру идеологических конвенций «старого» мира — не столько шаги к обновлению классического музея европейского искусства, сколько «не очень тонкий упрек политическому крену Бразилии вправо». Выставка «История Афро-Атлантики» — микс из работ американских художников, исторических артефактов и архивных документов, посвященных травмам и наследию рабства,— стала хитом и проехала по лучшим музеям США от Лос-Анджелеса до Вашингтона.

Адриано Педроса будет первым латиноамериканцем, выбранным на пост куратора Венецианской биеннале. В этом выборе заложено ожидание от него именно подобных тем и практик. Названная на днях тема основной выставки эти надежды подтвердила: «Чужестранцы повсюду» основаны на проектах Педросы в MASP, и это будет выставка, которая, по его словам, подчеркнет разнообразие рас, полов и национальностей, которая будет служить тому, что он назвал «чествованием иноземного, далекого, чужого, квир-персон и так называемых туземцев». «Художники всегда путешествовали в самых разных обстоятельствах, перемещаясь по городам, странам и континентам, явление, которое только выросло с конца ХХ века — по иронии судьбы, периода, отмеченного усилением ограничений на перемещение или перемещение людей,— сказал Педроса в своем заявлении.— Биеннале-2024 будет посвящена художникам, которые сами являются иностранцами, иммигрантами, экспатами, членами диаспор, эмигрантами, изгнанниками и беженцами, особенно теми, кто мигрировал между глобальным Югом и глобальным Севером».

Тема биеннале Педросы как бы продолжает основную выставку куратора предыдущей биеннале Чечилии Алемани «Молоко снов», которая была посвящена женщинам и небинарным художникам и в которой участники-мужчины составляли менее десятой части из двухсот с лишним приглашенных художников. Особенностью этого проекта было включение в нее группы «капсульных» выставок, связанных исключительно общей темой. Биеннале 2024 года также не будет гомогенной: Педроса называет два главных раздела — «Современное ядро» и «Историческое ядро», посвященные новым и старым произведениям искусства соответственно. Вторая часть ставит перед собой цель расширить историю модернизма за пределы Европы и Северной Америки.

«Мы все слишком хорошо знакомы с историей модернизма в Евро-Америке, однако модернизм на глобальном Юге остается в значительной степени неизвестным и, таким образом, приобретает действительную актуальность — нам срочно нужно узнать о них больше и узнать именно у них,— сказал Педроса.— Европейский модернизм на протяжении XX века путешествовал далеко за пределы Европы, часто переплетаясь с колониализмом, и многие художники глобального Юга ездили в Европу, чтобы познакомиться с ним. Тем не менее модернизм был присвоен, поглощен и каннибализирован на глобальном Юге, неоднократно принимая радикально новые формы и формы в диалоге с местными художниками и контекстами». Пока точно известна только одна часть «Исторического ядра»: она будет посвящена тому, что Педроса назвал «всемирной итальянской художественной диаспорой ХХ века», и будет рассказывать об итальянцах, которые путешествовали и переезжали в Африку, Азию, Латинскую Америку и другие места.

Из заявлений Педросы ясно, что идея деколониализма будет в следующем году центральной в Венеции. Меняя вектор не из далеких стран в Европу и Америку, а ровно наоборот, из мировых художественных центров к чужим и мало изведанным культурам, куратор не только следует поднадоевшей уже идеологической моде, но и ищет художественные доказательства взаимовлияний, которые необходимы для работы с колониальным прошлым. Некоторые страны—участники биеннале 2024 года уже начали объявлять о своих представителях: французско-карибский художник Жюльен Крузе выступит за Францию, антиглобалист и антиколониалист Джон Акомфра выставится в британском павильоне, известная специалистка по трансатлантической работорговле и культурной дипломатии Капвани Киванга — в канадском павильоне, Австралию представит Арчи Мур, представитель одного из коренных народов Австралии, Данию — гренландский фотограф Инуутек Сторх и т. д. Участие России в 60-й Венецианской биеннале не предполагается.

Кира Долинина

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