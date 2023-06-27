Разговор о чужестранностях

60-я Венецианская биеннале современного искусства пройдет с 20 апреля по 24 ноября 2024 года в Джардини, Арсенале и на других площадках Венеции. Девизом основного проекта станет «Stranieri Ovunque» («Чужестранцы повсюду») — отсылка к названию одноименного туринского коллектива, который боролся с расизмом и ксенофобией в Италии в начале 2000-х. Об этом объявил куратор юбилейной биеннале, художественный руководитель Художественного музея в Сан-Паулу (MASP) Адриано Педроса. За оставшиеся до открытия десять месяцев Педроса должен будет собрать основную выставку биеннале, в которую входят также десятки национальных павильонов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Адриано Педроса собирается на правах первого латиноамериканского куратора биеннале воспеть глобальный Юг

Фото: Stefano Mazzola / Getty Images Адриано Педроса собирается на правах первого латиноамериканского куратора биеннале воспеть глобальный Юг

Фото: Stefano Mazzola / Getty Images

Адриано Педросе 58 лет, он родился в Рио-де-Жанейро, в 2014 году был назначен художественным директором MASP и, получив в свое распоряжение богатый классический музей, за несколько лет переориентировал его на постановку сложнейших проблем современной цивилизации. Он прославился циклом выставок «Historias», каждая из которых исследовала темы, связанные с разными культурами и идентичностью. В этот цикл вошли экспозиции «История и сексуальность» (2017), «История Афро-Атлантики» (2018), «История бразильцев» (2022). Критики считают, что такой показательный интерес Педросы к мультикультурности и пересмотру идеологических конвенций «старого» мира — не столько шаги к обновлению классического музея европейского искусства, сколько «не очень тонкий упрек политическому крену Бразилии вправо». Выставка «История Афро-Атлантики» — микс из работ американских художников, исторических артефактов и архивных документов, посвященных травмам и наследию рабства,— стала хитом и проехала по лучшим музеям США от Лос-Анджелеса до Вашингтона.

Адриано Педроса будет первым латиноамериканцем, выбранным на пост куратора Венецианской биеннале. В этом выборе заложено ожидание от него именно подобных тем и практик. Названная на днях тема основной выставки эти надежды подтвердила: «Чужестранцы повсюду» основаны на проектах Педросы в MASP, и это будет выставка, которая, по его словам, подчеркнет разнообразие рас, полов и национальностей, которая будет служить тому, что он назвал «чествованием иноземного, далекого, чужого, квир-персон и так называемых туземцев». «Художники всегда путешествовали в самых разных обстоятельствах, перемещаясь по городам, странам и континентам, явление, которое только выросло с конца ХХ века — по иронии судьбы, периода, отмеченного усилением ограничений на перемещение или перемещение людей,— сказал Педроса в своем заявлении.— Биеннале-2024 будет посвящена художникам, которые сами являются иностранцами, иммигрантами, экспатами, членами диаспор, эмигрантами, изгнанниками и беженцами, особенно теми, кто мигрировал между глобальным Югом и глобальным Севером».

Тема биеннале Педросы как бы продолжает основную выставку куратора предыдущей биеннале Чечилии Алемани «Молоко снов», которая была посвящена женщинам и небинарным художникам и в которой участники-мужчины составляли менее десятой части из двухсот с лишним приглашенных художников. Особенностью этого проекта было включение в нее группы «капсульных» выставок, связанных исключительно общей темой. Биеннале 2024 года также не будет гомогенной: Педроса называет два главных раздела — «Современное ядро» и «Историческое ядро», посвященные новым и старым произведениям искусства соответственно. Вторая часть ставит перед собой цель расширить историю модернизма за пределы Европы и Северной Америки.

«Мы все слишком хорошо знакомы с историей модернизма в Евро-Америке, однако модернизм на глобальном Юге остается в значительной степени неизвестным и, таким образом, приобретает действительную актуальность — нам срочно нужно узнать о них больше и узнать именно у них,— сказал Педроса.— Европейский модернизм на протяжении XX века путешествовал далеко за пределы Европы, часто переплетаясь с колониализмом, и многие художники глобального Юга ездили в Европу, чтобы познакомиться с ним. Тем не менее модернизм был присвоен, поглощен и каннибализирован на глобальном Юге, неоднократно принимая радикально новые формы и формы в диалоге с местными художниками и контекстами». Пока точно известна только одна часть «Исторического ядра»: она будет посвящена тому, что Педроса назвал «всемирной итальянской художественной диаспорой ХХ века», и будет рассказывать об итальянцах, которые путешествовали и переезжали в Африку, Азию, Латинскую Америку и другие места.

Из заявлений Педросы ясно, что идея деколониализма будет в следующем году центральной в Венеции. Меняя вектор не из далеких стран в Европу и Америку, а ровно наоборот, из мировых художественных центров к чужим и мало изведанным культурам, куратор не только следует поднадоевшей уже идеологической моде, но и ищет художественные доказательства взаимовлияний, которые необходимы для работы с колониальным прошлым. Некоторые страны—участники биеннале 2024 года уже начали объявлять о своих представителях: французско-карибский художник Жюльен Крузе выступит за Францию, антиглобалист и антиколониалист Джон Акомфра выставится в британском павильоне, известная специалистка по трансатлантической работорговле и культурной дипломатии Капвани Киванга — в канадском павильоне, Австралию представит Арчи Мур, представитель одного из коренных народов Австралии, Данию — гренландский фотограф Инуутек Сторх и т. д. Участие России в 60-й Венецианской биеннале не предполагается.

Кира Долинина