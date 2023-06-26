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Большинство жителей Краснодара выбирают рубль для сбережений

Шесть из десяти краснодарцев доверяют рублю, а четверо выбрали его лучшей валютой для хранения сбережений. Об этом сообщает пресс-служба сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по результатам опроса.

Фото: PerfectStock

Фото: PerfectStock

39% респондентов считают, что накопления нужно переводить в доллары, 32% — в евро. В устойчивости рубля чаще всего уверены представители старшего поколения — 64%. В надежность доллара и евро больше верят люди моложе 34 лет — 46 и 37% соответственно.

Лучшей валютой для хранения сбережений рубль назвали 44% жителей Краснодара, доллар — 16%, евро — только 9%. Российскую валюту чаще всего выбирают женщины, доллар — мужчины.

Татьяна Ручкина

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