Нижний Новгород занял 32 место в России по уровню зарплат в высокооплачиваемых отраслях

Самой высокооплачиваемой профессиональной сферой в Нижнем Новгороде является IT-отрасль, следует из рейтинга «РИА Новости». Средняя зарплата специалистов в этой области составляет 90 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Нижний Новгород занимает 32 место в России по уровню зарплат высокооплачиваемых сотрудников. На первом месте по уровню дохода в России – московские специалисты банков и работники, оказывающие финансовые услуги. В среднем они зарабатывают 227 тыс. руб. в месяц. В топ-3 также вошли рыболовы и аграрии из Мурманска (205 тыс. руб.) и Петропавловск-Камчатского (190 тыс. руб.).

Замыкают рейтинг высокооплачиваемых специалистов госслужащие из Саранска (46 тыс. руб.), Кирова (45 тыс. руб.) и Элисты (45 тыс. руб.).