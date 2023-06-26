Правоохранители Казахстана задержали сооснователя казанской финансовой пирамиды

Казахстанские правоохранители задержали предполагаемого сооснователя созданной в Казани финпирамиды Treenity Эдуарда Садекова. Об этом сообщает «Бизнес Online».

Финпирамида в прошлом году предлагала жителям Татарстана вкладывать свои сбережения в криптовалюту и NFT-искусство. Взамен им обещали доход от 10% вложений в месяц до 0,5% от оборота офиса. Однако в реальности они ничего не получали.

Отмечается, что общее количество основателей финпирамиды составляет три человека. Помимо господина Садекова в их число входят Булат Нугаев и Константин Кузин. Последний при этом уже был осужден в Казани, а господина Нугаева объявили в розыск. Господина Садекова же в ближайшее время доставят в Татарстан.

"Ъ-Казань"