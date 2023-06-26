ФСБ задержала двух жителей Ялты по подозрению в сотрудничестве с украинскими спецслужбами

ФСБ задержала двух жителей Ялты, подозреваемых в сотрудничестве со спецслужбами Украины. Они также сообщили о готовности совершать теракты, сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

Установлено, что жители города 1980 и 1983 года рождения по своей инициативе начали сотрудничать с представителем Службы безопасности Украины. Они рассказывали ему о социально-политической, экономической и военной обстановке в Крыму. Также они предложили передавать фото и видео объектов ВС РФ в интересах украинской спецслужбы и сообщили о готовности совершать диверсионно-террористические акты на военных объектах в регионе.

На задержанных завели уголовные дела по ст. 275.1 УК России («Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией»). Киевский районный суд Симферополя заключил их под стражу. Сейчас устанавливаются все обстоятельства преступления.

Татьяна Ручкина

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram