Суд в Башкирии взыскал с бывшего совладельца регоператора по вывозу мусора 200 млн рублей

Арбитражный суд Башкирии взыскал с бывшего совладельца регионального оператора по обращению с отходами ООО «Эко-сити» Семена Земскова в пользу компании 200,8 млн руб. по иску нынешнего совладельца «Эко-сити» Айрата Максадова. Он указал, что в 2018 году господин Земсков в качестве гендиректора «Эко-сити» заключил договор на оказание услуг по транспортированию твердых коммунальных отходов с ООО «Эко-сити юг» (ликвидировано в 2020 году) стоимостью 1,5 млрд руб.

Заказчик перечислил исполнителю 432,6 млн руб., в свою очередь, «Эко-сити юг» заключило 25 договоров на вывоз ТКО и перечислило контрагентам 231,7 млн руб. По мнению Айрата Максадова, договор был заключен Семеном Земсковым по завышенной цене и является сделкой с заинтересованностью, поскольку заключен с гендиректором и владельцем «Эко-сити юг» Николаем Борковым, водителем ответчика.

Суд пришел к выводу, что для совершения спорной сделки требовалось одобрение общего собрания учредителей компании, но оно не проводилось. Договор был заключен в целях причинения ущерба «Эко-сити», поскольку нет сведений, куда были направлены полученные «Эко-сити юг» 200 млн руб., говорится в решении.

В 2020 году по решению Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда Семен Земсков был исключен из числа учредителей «Эко-сити», так как не смог объяснить обоснованность заключения договора по завышенным тарифам и причины, по которым нельзя было заключить прямые договоры с операторами по вывозу мусора.

Семен Земсков обратился со встречным иском о взыскании с «Эко-сити» 35,8 млн руб. стоимости своей доли в компании (ему принадлежало 37%). Была проведена судебная экспертиза, согласно которой стоимость чистых активов компании на конец 2019 года составляла отрицательную величину. «Если стоимость чистых активов общества составляет отрицательную величину, выплата действительной стоимости доли невозможна»,— пришел к выводу суд, отказывая в удовлетворении встречного иска.

Влада Шипилова, Уфа