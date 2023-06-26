Теплоход и две порожние баржи сели на мель по пути в село Камское в Удмуртии

Состав из теплохода «Кавказ» и двух порожних барж, следовавший под погрузку из Нижегородской области в село Камское в Воткинском районе Удмуртии, сел на мель. Как сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры, инцидент произошел 25 июня около 13:00 на 1858 км реки Кама.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры Фото: пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры

В результате происшествия никто не пострадал. Угрозы загрязнения окружающей среды не возникло.

В настоящее время проводится проверка соблюдения законодательства о безопасности движения и эксплуатации водного транспорта. Выясняются причины и обстоятельства инцидента.