Экс-главу Катайского района будут судить за получение взяток

В Курганской области прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу бывшего главы Катайского района Юрия Малышева, обвиняемого в получении взяток, превышении и злоупотреблении должностными полномочиями. Материалы направят в районный суд для рассмотрения по существу, сообщает надзорное ведомство региона.

По версии следствия, в 2018 году глава Катайского района получил 150 тыс. руб. от представителя компании за содействие в заключении контракта на проведение строительных работы в одном из сел. В дальнейшем чиновник подписал фиктивные документы о выделении в рамках контракта средств на покупку материалов, чем причинил ущерб муниципалитету в размере более 1 млн руб. Помимо этого, по данным следствия, в 2019 году чиновник незаконно выписал сам себе премии на общую сумму более 60 тыс. руб.

Юрию Малышеву грозит наказание в виде 12 лет лишения свободы в случае, если его вина будет доказана в суде.

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